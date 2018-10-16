Дії Угорщини на Закарпатті можна назвати повноцінною гуманітарною агресією проти України.

Про це в ефірі каналу 112 Україна заявив народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

– Зараз на Закарпатті відбувається повноцінна гуманітарна агресія Угорщини проти України. Угорщина усвідомила та вивчила досвід Російської Федерації у окупації Криму. Насаджуються угорські традиції, цінності, мова. Насаджується патріотизм до Угорщини. Ми це вже спостерігали в Криму й на інших територіях. Тому я вважаю, що Україна має терміново створити уповноваженого з питань угорської гуманітарної агресії та почати вживати відповідних заходів, – заявив Іван Вінник.

Він підкреслив, що закони України однаково стосуються всіх її громадян, незалежно від національності.

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– Якщо ти маєш паспорт громадянина України, приймаючи цей паспорт у відповідному віці, фактично, ти присягаєш Конституції й законам України. Тому нам не треба виписувати окремі закони під окремі етнічні групи чи національні меншини. Інакше держава перестане існувати, особливо в тому територіально- адміністративному устрої, в якому вона сьогодні існує, – сказав Вінник.

До слова, Угорщина й надалі блокуватиме комісію Україна-НАТО на рівні міністрів.