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В Жулянах могут ограничить ночные полеты

Руководство аэропорта Жуляны допускает, что из-за шумовых нагрузок на киевлян в ближайшее время могут быть наложены ограничения на полеты в ночное время.

Аеропорт Жуляни

– Безусловно, шумовые нагрузки сейчас есть…плюс – увеличилась высотность, а дома подступили ближе к аэропорту. Это факторы, которые в дальнейшем будут сдерживать развитие аэропорта, – рассказал в интервью LIGA.net глава совета директоров международного аэропорта Киев Денис Костржевский.

По его словам, возможно, будут наложены некоторые ограничения на полеты в ночное время суток.

Костржевский отметил, что сейчас уточняется карта шумов на предмет возможного нарушения установленных санитарных норм.

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– Если исследование покажет, что где-то есть нарушения, будет приниматься решение, каким образом его устранить или минимизировать, – добавил он.

Напомним, в начале сентября на портале Сервиса электронных петиций Киевсовета была опубликована петиция с требованием запретить ночные полеты в аэропорту Киев (Жуляны) из-за шума, который негативно влияет на здоровье.

ФотоАеропорт Київ – Kyiv Sikorsky Airport

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