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У Жулянах можуть обмежити нічні польоти

Керівництво аеропорту Жуляни допускає, що через шумові навантаження на киян найближчим часом можуть бути накладені обмеження на польоти в нічний час.

Аеропорт Жуляни

– Безумовно, шумові навантаження зараз є…плюс – збільшилася висотність, а будинки підступили ближче до аеропорту. Це фактори, які в подальшому будуть стримувати розвиток аеропорту, – розповів в інтерв’ю LIGA.net глава ради директорів міжнародного аеропорту Київ Денис Костржевський.

За його словами, можливо, будуть накладені деякі обмеження на польоти в нічний час доби.

Костржевський відзначив, що зараз уточнюється карта шумів на предмет можливого порушення встановлених санітарних норм.

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– Якщо дослідження покаже, що десь є порушення, буде прийматися рішення, яким чином його усунути або мінімізувати, – додав він.

Нагадаємо, на початку вересня на порталі Сервісу електронних петицій Київради була опублікована петиція з вимогою заборонити нічні польоти в аеропорту Київ (Жуляни) через шум, який негативно впливає на здоров’я.

Фото: Аеропорт Київ – Kyiv Sikorsky Airport

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