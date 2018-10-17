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Без справок, онлайн: в Украине хотят упростить регистрацию места жительства

Минэкономразвития предложило упростить регистрацию места жительства. Для этого не нужны дополнительные документы и справки – достаточно подать единое онлайн-заявление.

В Верховной Раде сегодня состоялась презентация и регистрация проекта закона О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, который был разроботан Офисом реформирования административных услуг, сообщает пресс-служба министерства.

– Реформа предусматривает введение принципа, согласно которому лицу достаточно сообщить о своем месте проживания с помощью одного заявления. Новая система базируется на полном доверии гражданам со стороны государства, – пояснил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

В частности, новая система сделает услугу регистрации места проживания доступной онлайн и отменяет дополнительные документы и справки.

Согласно документу, для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только одно заявление; не нужны никакие документы и согласования; внесения отметок в паспорта о месте проживания будет не обязательным и будет осуществляться только по желанию лица.

Кроме того, отменяется бумажный документооборот; устраняется необходимость подавать гражданам справки о месте жительства или составе семьи; исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания будет соответствовать действительности на момент ее запроса.

Авторы законопроекта также утверждают, что его принятие позволит каждому украинцу зарегистрировать место проживания с мобильного телефона и оплатить это онлайн.

Аналогичная система регистрации успешно работает в Нидерландах, Германии, Латвии и ряде штатов США.

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К слову, ранее мы писали о том, как оформить биометрический паспорт за сутки и не стать жертвой мошенников.

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