Мінекономрозвитку запропонувало спростити реєстрацію місця проживання. Для цього не потрібні додаткові документи та довідки – достатньо подати єдину онлайн-заяву.

У Верховної Ради сьогодні відбулася презентація та реєстрація проекту закону Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, що був розробений Офісом реформування адміністративних послуг, повідомляє прес-служба міністерства.

– Реформа передбачає введення принципу, за яким особі достатньо повідомити про своє місце проживання за допомогою однієї заяви. Нова система базується на повній довірі громадянам з боку держави, – пояснив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Зокрема, нова система зробить послугу реєстрації місця проживання доступною онлайн та скасовує додаткові документи і довідки.

Згідно з документом, для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки одна заява; не потрібні жодні документи та погодження; внесення відміток до паспортів про місце проживання буде не обов’язковим і здійснюватиметься тільки за бажанням особи.

Окрім того, скасовується паперовий документообіг; усувається необхідність подавати громадянам довідки про місце проживання або склад сім’ї; виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацією про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

Автори законопроекту також переконують, що його прийняття дозволить кожному українцю зареєструвати місце проживання з мобільного телефону і оплатити це онлайн.

Аналогічна система реєстрації успішно працює в Нідерландах, Німеччині, Латвії та ряді штатів США.

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