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Турчинов назвал угрозы РФ осенним обострением в головах ее руководства

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что угрозы российской политической элиты Украине – это разрушение надежд РФ на возможную победу пророссийских сил на выборах в 2019 году.

Так Турчинов прокомментировал заявление Госдумы РФ, которое он назвал свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, по его словам, в Украине нет никакого обострения ситуации, на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты.

– Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства, – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам.

По его мнению, одной из причин очередной волны “стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможное политическую победу реваншистских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине”.

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Напомним, сегодня Госдума РФ приняла заявление по “обострению ситуации в Украине”, обвинив Киев в “разрушении православной церкви”.

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