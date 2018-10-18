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Мы как мученики – в рай, а они просто сдохнут – Путин представил РФ жертвой агрессии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерного удара по России, агрессоры просто погибнут, не успев раскаяться.

При этом россияне, по словам Путина, как мученики, попадут в рай.

– Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют, – сказал Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай.

СмотритеСкандал с ГРУшниками Путина в одной карикатуре


Он также отметил, что Россия будет применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то наносит по ее территории удар:

– В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

Кстати, на днях в сети высмеяли президента РФ Владимира Путина за трюк с ростом.

Видео: Дмитрий Смирнов

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime

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