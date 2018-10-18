Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерного удара по России, агрессоры просто погибнут, не успев раскаяться.

При этом россияне, по словам Путина, как мученики, попадут в рай.

– Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют, – сказал Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай.

Смотрите: Скандал с ГРУшниками Путина в одной карикатуре



Он также отметил, что Россия будет применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то наносит по ее территории удар:

– В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

Путин про ответный ядерный удар России: Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют! pic.twitter.com/ECip8fTYHE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 октября 2018 г.

Кстати, на днях в сети высмеяли президента РФ Владимира Путина за трюк с ростом.

Видео: Дмитрий Смирнов

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime