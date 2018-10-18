Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що погрози російської політичної еліти Україні – це руйнування надій РФ на можливу перемогу проросійських сил на виборах у 2019 році.

Так Турчинов прокоментував заяву Держдуми РФ, яку він назвав свідченням неадекватної агресивності і боягузтва російської політичної еліти, повідомляє прес-служба РНБО.

Зокрема, за його словами, в Україні немає жодного загострення ситуації, на яке посилаються у своїй заяві російські депутати.

– Є тільки осіннє загострення в головах російського військово-політичного керівництва, – сказав Турчинов.

Секретар РНБО наголосив, що ці погрози викликають не страх, а презирство до їх авторів.

На його думку, однією з причин чергової хвилі “волань та погроз російської політичної еліти є руйнація сподівань на можливу політичну перемогу реваншистських політичних сил на президентських та парламентських виборах в Україні”.

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Нагадаємо, сьогодні Держдума РФ прийняла заяву щодо “загострення ситуації в Україні”, звинувативши Київ у “руйнуванні православної церкви”.