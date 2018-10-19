Движение поездов в метро Киева возобновили после аварии на станции метро Почайна.

В пятницу, 19 октября, на Оболонско-Теремковской (синий) линии киевского метро произошла поломка поезда по станции Почайна.

Движение поездов организовано от Героев Днепра до Оболони, а также от Теремков до Контрактовой площади.

Обновлено в 10.51. Движение восстановлено в обычном режиме. Все станции работают.

Поезд с поломкой снят в депо для выяснения причины неисправности.

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Фото: Киевметрополитен