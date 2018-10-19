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Аварія у метро Києва: рух поїздів відновлено

Рух поїздів у метро Києва відновили після аварії на станції метро Почайна.

Метро в Києві

У п’ятницю, 19 жовтня, на Оболонсько-Теремківській (синій) лінії київського метро сталася поломка поїзда по станції Почайна.

Рух поїздів організовано від Героїв Дніпра до Оболоні, а також від Теремків до Контрактової площі.

Оновлено о 10.51. Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють.

Поїзд із поломкою знято в депо для з’ясування причини несправності.

Читайте: Українське метро: як нова вартість проїзду вплине на якість та шлях автоматизації

Раніше на станції метро Льва Толстого в Києві чоловіка забрала швидка.

Фото: Київметрополітен

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