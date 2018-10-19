Экс-журналиста Дмитрия Гнапа облили нечистотами под зданием Полтавского облсовета.

– Замечательное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот. Депутаты забаррикадировались внутри и собираются продолжить дерибан газовых месторождений. Пытаемся пройти в зал заседаний, чтобы помешать мерзавцам воровать, – написал Гнап в Facebook.

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Как сообщает Общественное движение ЧЕСНО, 19 октября Полтавский облсовет должен распределить лицензии на разработку нескольких газовых месторождений. На месте находятся активисты и журналисты.

Напомним, депутата от БПП Сергея Каплина облили неизвестным веществом с неприятным запахом возле здания Кабинета министров.