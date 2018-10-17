Депутата от БПП Сергея Каплина облили неизвестным веществом с неприятным запахом около здания Кабинета министров.

Кроме него пострадали также нардеп Александр Сугоняко и участница акции протеста.

Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На ролике заметно, что жидкость коричневого цвета попала на нескольких участников акции, проходящей, под Кабмином а также девушку-полицейскую.

По предварительной информации, депутата облили фекалиями.

По информации Укринформ, полиция после инцидента задержала двух человек. Скорее всего, их доставят в Печерский райотдел полиции Киева. После этого инцидента правоохранители взяли под усиленную охрану Кабмин.

К слову, на акции под МВД в Киеве журналистке вылили на голову клей.