Железнодорожная станция, которая строится возле аэропорта Борисполь, будет носить название Борисполь-аэропорт.

Таким образом, пассажиры будут следовать по маршруту Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В то же время, еще не дали название самому экспрессу, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал столицы с главным аэропортом страны.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь продолжается.

– Сейчас на станции Борисполь-аэропорт уже построены две платформы длиной по 114 метров. Продолжается укладка покрытия платформ из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтировано 18 из 46 стоек, – говорится в сообщении.

На днях планируется монтирование шестого пролетного сооружения.

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Ранее в сети появились фото строительства в Борисполе посадочных платформ для скоростной электрички из Киева.

Фото: Укрзалізниця