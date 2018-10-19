PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Железнодорожный экспресс в Борисполь: на каком этапе и название станции/

Железнодорожный экспресс в Борисполь: на каком этапе и название станции

Железнодорожная станция, которая строится возле аэропорта Борисполь, будет носить название Борисполь-аэропорт.

Залізниця до Борисполя

Таким образом, пассажиры будут следовать по маршруту Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В то же время, еще не дали название самому экспрессу, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал столицы с главным аэропортом страны.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь продолжается.

– Сейчас на станции Борисполь-аэропорт уже построены две платформы длиной по 114 метров. Продолжается укладка покрытия платформ из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступеней, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оснащен фундамент сооружения и смонтировано 18 из 46 стоек, – говорится в сообщении.

На днях планируется монтирование шестого пролетного сооружения.

ЧитайтеКогда запустят ж/д ветку в Борисполь – Омелян назвал сроки

Ранее в сети появились фото строительства в Борисполе посадочных платформ для скоростной электрички из Киева

ФотоУкрзалізниця

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вагони Укралізниці
Новые купе и регулятор температуры – Укрзализныця показала модернизированные вагоны
Гройсман поручил проверить новые ставки УЗ за вагоны для аграриев
Напад на електричку під Києвом
Нападение на электричку под Киевом. Вандалы разбили окна и вырвали сиденья
Как купить дефицитный билет – новая функция в системе Укрзализныци
Uber с 3 пассажирами влетел в отбойник по дороге в аэропорт
Потяг
Назначены 7 дополнительных поездов ко Дню защитника: направления и даты
Что изменится с 1 октября 2018: призыв, зарплаты и подорожания
Поезд Четыре столицы: цена, график и какой комфорт в вагонах
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка