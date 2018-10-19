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Залізничний експрес до Борисполя: на якому етапі та назва станції

Залізнична станція, яка будується біля аеропорту Бориспіль, носитиме назву Бориспіль-аеропорт.

Залізниця до Борисполя

Таким чином, пасажири прямуватимуть за маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Водночас, ще не дали назву самому експресу, який сполучатиме Центральний залізничний вокзал столиці з головним летовищем країни.

Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом та аеропортом Бориспіль продовжується.

– Наразі на станції Бориспіль-аеропорт уже побудовані дві платформи завдовжки по 114 метрів. Продовжується укладання покриття платформ з гранітних плит. Майже завершено будівництво павільйону та облаштування вхідної групи: сходинок, пандусів. Розпочато будівництво навісу над платформами та павільйоном. Також облаштований фундамент споруди та змонтовано 18 із 46 стійок, – йдеться у повідомленні.

Днями планується монтування шостої прогонової споруди.

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Раніше в мережі з’явилися фото будівництва в Борисполі посадочних платформ для швидкісної електрички з Києва.

Фото: Укрзалізниця

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