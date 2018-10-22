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На 7 млрд грн! Два таможенника провернули аферу на Волыни

Двух таможенников на Волыни подозревают по факту незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств, которые были растаможены по поддельным документам, что повлекло ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования добыто доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств.

По информации Генеральной прокураторы, в этой схеме задействованы должностные лица таможенных органов, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики.

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Доказана причастность к совершению указанных преступлений двух должностных лиц таможенных постов Волынской таможни ДФС Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, задержанным лицам сообщено о подозрении.

Напомним, во Львовской области таможенники нашли золотые слитки в банке с краской.

Фото: Copacool/Dreamstime.com

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