Двох митників на Волині підозрюють за фактом незаконного ввезення на митну територію України понад тисячу транспортних засобів, які були розмитнені за підробленими документами, що спричинило шкоду державним інтересам на суму понад 7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У ході досудового розслідування видобуто докази, що підтверджують схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-імпортерами транспортних засобів.

За інформацією Генеральної прокуратури, у цій схемі задіяні посадові особи митних органів, суб’єкти господарської діяльності, а також підприємства реального сектора економіки.

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Доведена причетність до вчинення вказаних злочинів двох посадових осіб митних постів Волинської митниці ДФС України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, затриманим особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у Львівській області митники знайшли золоті злитки в банку з фарбою.

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