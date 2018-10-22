PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / На 7 млрд грн! Два митники провернули аферу на Волині/

На 7 млрд грн! Два митники провернули аферу на Волині

Двох митників на Волині підозрюють за фактом незаконного ввезення на митну територію України понад тисячу транспортних засобів, які були розмитнені за підробленими документами, що спричинило шкоду державним інтересам на суму понад 7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У ході досудового розслідування видобуто докази, що підтверджують схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-імпортерами транспортних засобів.

За інформацією Генеральної прокуратури, у цій схемі задіяні посадові особи митних органів, суб’єкти господарської діяльності, а також підприємства реального сектора економіки.

Читайте: В аеропорту Київ затримали бразильця з валізою кокаїну

Доведена причетність до вчинення вказаних злочинів двох посадових осіб митних постів Волинської митниці ДФС України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, затриманим особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у Львівській області митники знайшли золоті злитки в банку з фарбою.

Фото: Copacool/Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна пройде вибори 2019 зі стабільним курсом гривні – Аслунд
Санкції проти РФ
Україна та ще три країни продовжили санкції проти Росії
Ключовий крок – країни G7 про програму між Україною і МВФ
Історичний максимум – в Україні здорожчав автогаз
Нові технології у світі та чи є там місце Україні
Корупція в Україні: чому, скільки і як з нею боротися
Що чекає економіку України і хто змінить США у світовому лідерстві – інтерв’ю з Гжегожем Колодко
Дмитро Ярош
Ярош виводить добровольців з передової на Донбасі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка