В Греции арестовали 58-летнего украинского капитана иностранного судна Erato, которое находилось в районе “с подозрительной активностью”, связанной с торговлей наркотиками.

Об этом сообщил представитель пресс-службы, руководитель проектов благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль Андрей Шевченко, пишет УНИАН.

Одессит Владимир Шемонаев, работавший капитаном на судне Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позывной A8XZ4, флаг Либерии), по окончанию рейса направлялся в Украину.

Его задержали в аэропорту Афин якобы по запросу Интерпола и в дальнейшем арестовали.

Основанием стала информация о нахождении указанного судна “в районе с подозрительной активностью”.

По словам Шевченко, после задержания украинца судно беспрепятственно покинуло Афины и сейчас продолжает работать. Кроме того, весь экипаж сменился и беспрепятственно отбыл домой.

Ни одной экспертизы и доказательств, свидетельствовавших об основаниях для задержания украинца, не было предъявлено.

Само дело, в рамках которого задержан гражданин Украины, рассматривается компетентными органами Испании, и власти Греции заявили о намерениях экстрадиции Шемонаева.

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Позже стало известно, что власти Греции отказались передать Испании Владимира Шемонаева из-за отсутствия обоснований для экстрадиции.

– Сейчас ситуация такова: на сегодняшний день соответствующие органы Испании не аргументировали, в чем именно подозревается отец и по какой причине должен быть передан из Греции в Испанию, – отметила дочь капитана Алла Кирилюк.

Она также добавила, что представитель защиты ходатайствовал об изменении меры пресечения Шемонаеву – с содержания в тюрьме строгого режима Коридаллос на домашний арест.

Однако в этом было отказано и 58-летний украинец остается в заключении. Прокурор также направил в Испанию соответствующий запрос с просьбой сообщить причину, по которой требуют передать украинца.