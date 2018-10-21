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В Венесуэле задержали украинца за перевозку почти 150 кг кокаина

В Венесуэле арестовали судно со 147-ми килограммами кокаина на борту. По данным СМИ, среди 20 арестованных есть украинец.

Полиция Венесуэлы арестовала 20 человек и изъяла 147 килограмм кокаина на борту судна под флагом Панамы, сообщает El Cooperante.

Задержание произошло 7 октября в бухте Хосе Антонио Асоатеги. Судно Jose Progress направлялось в Бельгию в порт Гент.

При осмотре внешних сторон корабля дайверы обнаружили несколько мешков с 124 упаковками кокаина, общим весом 147 кг.

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На судне находилось три гражданина Венесуэлы и 17 иностранцев, среди которых 13 филиппинцев, три россиянина и один украинец.

Все они обвиняются в “незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ”.

К слову, в МИД Украины задержание украинца пока не прокомментировали.

Ранее у берегов Западной Греции перехватили украинское судно с мигрантами. Троих украинцев-членов экипажа задержали.

Фото: Couperfield/Dreamstime

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