В Венесуэле арестовали судно со 147-ми килограммами кокаина на борту. По данным СМИ, среди 20 арестованных есть украинец.
Полиция Венесуэлы арестовала 20 человек и изъяла 147 килограмм кокаина на борту судна под флагом Панамы, сообщает El Cooperante.
Задержание произошло 7 октября в бухте Хосе Антонио Асоатеги. Судно Jose Progress направлялось в Бельгию в порт Гент.
При осмотре внешних сторон корабля дайверы обнаружили несколько мешков с 124 упаковками кокаина, общим весом 147 кг.
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На судне находилось три гражданина Венесуэлы и 17 иностранцев, среди которых 13 филиппинцев, три россиянина и один украинец.
Все они обвиняются в “незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ”.
К слову, в МИД Украины задержание украинца пока не прокомментировали.
Ранее у берегов Западной Греции перехватили украинское судно с мигрантами. Троих украинцев-членов экипажа задержали.
Фото: Couperfield/Dreamstime