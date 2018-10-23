У Греції заарештували 58-річного українського капітана іноземного судна Erato, яке знаходилося в районі “з підозрілою активністю”, пов’язаною з торгівлею наркотиками.
Про це повідомив представник прес-служби, керівник проектів благодійної організації Фонд допомоги морякам Ассоль Андрій Шевченко, пише УНІАН.
Одесит Володимир Шемонаєв, який працював капітаном на судні Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позивний A8XZ4, прапор Ліберії), по закінченню рейсу прямував в Україну.
Його затримали в аеропорту Афін нібито за запитом Інтерполу та згодом заарештували.
Підставою стала інформація про знаходження зазначеного судна “в районі з підозрілою активністю”.
За словами Шевченка, після затримання українця судно безперешкодно покинуло Афіни і зараз продовжує працювати. Крім того, весь екіпаж змінився і безперешкодно відбув додому.
Жодної експертизи та доказів, які б свідчили про підстави для затримання українця, не були пред’явлені.
Сама справа, в рамках якої затримано громадянина України, розглядається компетентними органами Іспанії, і влада Греції заявила про наміри екстрадиції Шемонєва.
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Пізніше стало відомо, що влада Греції відмовилися передати Іспанії Володимира Шемонаєва через відсутність обгрунтувань для екстрадиції.
– Зараз ситуація така: на сьогоднішній день відповідні органи Іспанії не аргументували, в чому саме підозрюється батько і з якої причини повинен бути переданий із Греції в Іспанію, – зазначила дочка капітана Алла Кирилюк.
Вона також додала, що представник захисту клопотав про зміну запобіжного заходу Шемонаєву – з утримання у в’язниці суворого режиму Корідаллос на домашній арешт.
Однак у цьому було відмовлено і 58-річний українець залишається в ув’язненні. Прокурор також направив в Іспанію відповідний запит із проханням повідомити причину, з якої вимагають передати українця.
До слова, раніше в Венесуелі українця заарештували за перевезення 147-ми кілограмів кокаїну на борту судна.
Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime