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Українського капітана заарештували в Греції за “наркоторгівлю”

У Греції заарештували 58-річного українського капітана іноземного судна Erato, яке знаходилося в районі “з підозрілою активністю”, пов’язаною з торгівлею наркотиками.

Про це повідомив представник прес-служби, керівник проектів благодійної організації Фонд допомоги морякам Ассоль Андрій Шевченко, пише УНІАН.

Одесит Володимир Шемонаєв, який працював капітаном на судні Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позивний A8XZ4, прапор Ліберії), по закінченню рейсу прямував в Україну.

Його затримали в аеропорту Афін нібито за запитом Інтерполу та згодом заарештували.

Підставою стала інформація про знаходження зазначеного судна “в районі з підозрілою активністю”.

За словами Шевченка, після затримання українця судно безперешкодно покинуло Афіни і зараз продовжує працювати. Крім того, весь екіпаж змінився і безперешкодно відбув додому.

Жодної експертизи та доказів, які б свідчили про підстави для затримання українця, не були пред’явлені.

Сама справа, в рамках якої затримано громадянина України, розглядається компетентними органами Іспанії, і влада Греції заявила про наміри екстрадиції Шемонєва.

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Пізніше стало відомо, що влада Греції відмовилися передати Іспанії Володимира Шемонаєва через відсутність обгрунтувань для екстрадиції.

– Зараз ситуація така: на сьогоднішній день відповідні органи Іспанії не аргументували, в чому саме підозрюється батько і з якої причини повинен бути переданий із Греції в Іспанію, – зазначила дочка капітана Алла Кирилюк.

Вона також додала, що представник захисту клопотав про зміну запобіжного заходу Шемонаєву – з утримання у в’язниці суворого режиму Корідаллос на домашній арешт.

Однак у цьому було відмовлено і 58-річний українець залишається в ув’язненні. Прокурор також направив в Іспанію відповідний запит із проханням повідомити причину, з якої вимагають передати українця.

До слова, раніше в Венесуелі українця заарештували за перевезення 147-ми кілограмів кокаїну на борту судна.

Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime

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