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Запрет на продажу алкоголя ночью в Киеве вступил в силу

Решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя в ночное время вступило в силу.

Продаж алкоголю

Решение Киевсовета о запрете на продажу в период с 11 вечера до 10 утра алкогольных напитков вступило в силу, сообщает УНИАН.

Запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания. В них покупать алкоголь можно в любое время.

Магазины, которые будут нарушать данное решение, будут штрафовать.

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К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о безопасной дозе алкоголя.

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