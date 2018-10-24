Решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя в ночное время вступило в силу.

Решение Киевсовета о запрете на продажу в период с 11 вечера до 10 утра алкогольных напитков вступило в силу, сообщает УНИАН.

Запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания. В них покупать алкоголь можно в любое время.

Магазины, которые будут нарушать данное решение, будут штрафовать.

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К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о безопасной дозе алкоголя.