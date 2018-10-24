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Заборона на продаж алкоголю вночі у Києві вступила в силу

Рішення Київради щодо заборони на продаж алкоголю в нічний час вступило в силу.

Продаж алкоголю

Рішення Київради щодо заборони на продаж в період з 11 вечора до 10 ранку алкогольних напоїв вступило в силу, повідомляє УНІАН.

Заборона не поширюється на ресторани, кафе, бари, заклади громадського харчування. У них купувати алкоголь можна в будь-який час.

Магазини, які порушуватимуть дане рішення, штрафуватимуть.

Читайте: В Україні здорожчав алкоголь: який і на скільки

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міф про безпечну дозу алкоголю.

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