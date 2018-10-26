Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Укрпочта не прекратит доставку пенсий.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что не допустит того, чтобы Укрпочта прекратила доставку пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться, если они не согласны, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

– Это недопустимо – не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция – я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров, – сказал Гройсман.

Он добавил, что недавно в Укрпочту назначили независимый наблюдательный совет, к которому правительство хочет обратиться с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

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Напомним, Укрпочта заявила о введении антикризисного плана в случае, если не будет принято повышение тарифов.