Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що Укрпошта не припинить доставку пенсій.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що не допустить того, щоб Укрпошта припинила доставку пенсій українцям і запропонував її менеджменту звільнитися, якщо вони не згодні, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

– Це неприпустимо – не доносити пенсії пенсіонерам. Я цього не допущу. Економити нехай починають з себе – своїх заробітних плат. Якщо менеджмент Укрпошти не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їх незмінна позиція – я б радив їм усім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу. Ми призначали менеджмент на конкурсній основі не для того, щоб вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів, – сказав Гройсман.

Він додав, що нещодавно в Укрпошту призначили незалежну наглядову раду, до якої уряд має намір звернутися з проханням дати оцінку ситуації і вплинути на керівництво компанії.

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Нагадаємо, Укрпошта заявила про введення антикризового плану у випадку, якщо не буде прийнято підвищення тарифів.