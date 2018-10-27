Фура с несколькими сотнями овец, которых еще в начале октября собирались отправить в Турцию, сегодня отправилась из порта Черноморска в Винницкую область для утилизации животных.

Как пишет Думская, зоозащитники намерены сопровождать грузовик и контролировать весь процесс в надежде спасти хотя бы малую часть отары.

– Ночью неравнодушные граждане пытались покормить овец овощами, закупленными во всех близлежащих магазинах, и напоить водой из бутылок, но не до всех животных можно дотянуться. Кроме того, неизвестные в защитных костюмах пытались чем-то опрыскать фуру, а когда активисты начали задавать вопросы, — сбежали, – пишет издание.

В Госпродпотребслужбе заявили, что живые животные будут клинически осмотрены и пройдут лабораторные исследования. С учетом полученных результатов будет приниматься решение о дальнейших действиях.

Вместе с тем, в понедельник зоозащитники намерены пикетировать здание Госпродпотребслужбы в Киеве.

– В понедельник, 29 октября в 9.00 пикетируем Госпродпотребслужбу (ул. Бориса Гринченко, 1) в Киеве. Именно это учреждение приняло решение об убийстве 300 овец в порту Черноморска. До того животные две недели провели без доступа к пище и воде, – говорится на странице UAnimals в Facebook.





Месяц морили голодом: 300 измученных овец вывозят из порта Черноморска и обследуют / 3 фотографии

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Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.