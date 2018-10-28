В Государственной регуляторной службе отказались согласовывать постановление Кабинета министров Украины, согласно которого цены на газ для населения должны расти в три этапа.

Об этом говорится на сайте регуляторной службы.

Проект с таким же названием в регуляторной службе уже рассматривали и согласовали еще 10 октября, но предложенный проект отличается от согласованного накануне.

– В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, который будет оказывать регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики, – говорится в документе.

По словам регулятора, указанная редакция документа не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа.

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В службе заявляют, что разработчики постановления не придерживались принципов государственной регуляторной политики, определенных законом.

Напомним, как вырастет цена на газ до 2020 года.

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