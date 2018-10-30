Украинская певица Анастасия Приходько, заявившая недавно об уходе со сцены, решила баллотироваться в народные депутаты от Батькивщины Юлии Тимошенко.

Приходько в Facebook написала о том, что идет в политику.

– Пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни. Не скрою, что достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко. Почему именно Тимошенко и партия Батькивщина? Потому что я считаю, что Юлия Владимировна сильный политик Украины, и она очень импонирует мне своими человеческими качествами, – отметила она.

Политические планы Приходько вызвали неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Есть одобрительные комментарии, но большинство пророчит Насте судьбу Надежды Савченко, которая тоже прошла в парламент с партией Батькивщина.

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В июле Анастасия Приходько заявила, что в случае получения депутатского мандата, полностью посвятит себя работе в Верховной Раде.

Фото: Анастасія Приходько