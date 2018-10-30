Українська співачка Анастасія Приходько, яка заявила нещодавно, що йде зі сцени, вирішила балотуватися в народні депутати від Батьківщини Юлії Тимошенко.

Приходько у Facebook написала про те, що йде в політику.

– Прийшов час усвідомлено зробити перший крок в своєму політичному житті. Ніде правди діти, що досить багато політиків і лідерів різних партій зустрічалися зі мною і пропонували співпрацю. Але я зробила свій усвідомлений вибір, і йду в команду Юлії Володимирівни Тимошенко. Чому саме Тимошенко і партія Батьківщина? Тому що я вважаю, що Юлія Володимирівна найсильніший політик України, і вона дуже імпонує мені своїми людськими якостями, – зазначила вона.

Політичні плани Приходько викликали неоднозначну реакцію користувачів соцмереж.

Є схвальні коментарі, проте більшість пророкує Насті долю Надії Савченко, яка теж пройшла в парламент з партією Батьківщина.

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У липні Анастасія Приходько заявила, що у випадку отримання депутатського мандату, цілковито присвятить себе роботі у Верховній Раді.

Фото: Анастасія Приходько