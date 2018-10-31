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Україна проти РФ: коли ЄСПЛ винесе рішення по Криму

Рішення у справі України проти РФ про порушення в анексованому Криму Європейський суд із прав людини може оприлюднити в 2020 році.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) може прийняти рішення у справі України проти Росії про порушення в анексованому Криму через рік після першого слухання, заявила суддя Ганна Юдківська Європейській правді.

За її словами, справа про масові порушення прав людини в Криму вже готова до розгляду. Відкрите слухання призначене на 27 лютого 2019 року.

Юдківська також зазначила, що, згідно з практикою ЄСПЛ, між першим слуханням і прийняттям рішення суду проходить приблизно рік.

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– Можна розраховувати, що і в кримській справі Україна проти Росії через рік буде рішення суду, принаймні, за її прийнятністю та суттю.

А ось питання компенсації, з високою ймовірністю, буде відкладене, – додала вона.

До слова, раніше ЄСПЛ висунув Росії терміни для подачі письмового висновку у справі українського політв’язня Олега Сенцова.

Фото: Steve Allen/Dreamstime

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