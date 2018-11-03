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Исторический день: Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 3 ноября, в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию было подписано соглашение о сотрудничестве Украины и Вселенского патриарха.

Президент Украины отметил, что отныне 3 ноября является историческим днем.

– Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс (создание УАПЦ. – Ред.), создает все условия для того, чтобы процесс предоставления Томосу, был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви, – отметил Петр Порошенко.

Читайте: Когда Украина получит томос и что нужно знать об автокефалии

Вселенский патриарх Варфоломей выразил свою уверенность в том, что решение об автокефалии приведет к объединению всех православных в Украине.

Ранее Факты ICTV писали, что России придется смириться с решением о предоставлении томоса об автокефалии Украине. Другого выбора у нее нет.

Фото: Святослав Цеголко

Видео: Петр Порошенко

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