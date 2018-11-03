Сегодня, 3 ноября, в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию было подписано соглашение о сотрудничестве Украины и Вселенского патриарха.
Президент Украины отметил, что отныне 3 ноября является историческим днем.
– Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс (создание УАПЦ. – Ред.), создает все условия для того, чтобы процесс предоставления Томосу, был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви, – отметил Петр Порошенко.
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Вселенский патриарх Варфоломей выразил свою уверенность в том, что решение об автокефалии приведет к объединению всех православных в Украине.
Ранее Факты ICTV писали, что России придется смириться с решением о предоставлении томоса об автокефалии Украине. Другого выбора у нее нет.
Фото: Святослав Цеголко
Видео: Петр Порошенко