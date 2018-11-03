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Історичний день: Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю

Сьогодні, 3 листопада, в рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Туреччини було підписано угоду про співпрацю України та Вселенського патріарха.

Президент України зазначив, що відтепер 3 листопада є історичним днем.

– Угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес (створення УАПЦ. – Ред.), створює всі умови для того, щоб процес надання Томосу, було проведено абсолютно в чіткій відповідності до канонів православної церкви, – зазначив Петро Порошенко.

Читайте: Коли Україна отримає томос і що треба знати про автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій висловив свою впевненість у тому, що рішення про автокефалію призведе до об’єднання всіх православних в Україні.

Раніше Факти ICTV писали, що Росії доведеться змиритися з рішенням про надання томосу про автокефалію Україні. Іншого вибору в неї немає.

Фото: Святослав Цеголко

Відео: Петро Порошенко

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