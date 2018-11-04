Екатерина Гандзюк умерла, а дело о нападении на нее до сих пор не раскрыто.

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице. Факты ICTV вспоминают детали нападения на херсонскую активистку, которое взбудоражил всю страну.

Нападение на Гандзюк

О Екатерине Гандзюк заговорила вся Украина, когда в Херсоне 31 июля ее облили концентрированной серной кислотой. Нападение на советницу мэра Херсона произошло у подъезда ее дома. Тогда злоумышленник дождался пока Катя выйдет и вылил на нее кислоту.

Сначала женщину госпитализировали в херсонскую больницу, а затем ее перевезли в реанимацию в Киевский ожоговый центр. Поражение 40% кожи и сильное повреждение глаз – такие диагнозы поставили Гандзюк врачи. За последнее время ей сделали 11 операций.

Расследование нападения на Гандзюк

Нападение на Гандзюк получило широкий резонанс в обществе. Дело прошло несколько квалификаций: хулиганство, умышленные тяжкие телесные повреждения и впоследствии покушение на убийство. Кроме того, в деле Гандзюк появилась дополнительная квалификация – заказное убийство.

Со временем в Нацполиции заявили о задержании 5 подозреваемых в покушении на активистку. 4-ро из них даже признались, что совершили преступление. Сама Гандзюк сделала заявление о том, что полиция взяла не тех подозреваемых.

20 августа суд арестовал Виктора Горбунова, который подозревается в том, что купил кислоту.

Другого подозреваемого Владимира Васяновича суд отпустил под домашний арест.

Деятельность Гандзюк и версии нападения

Екатерина имела два главных направления работы: противодействие пророссийским движениям в Херсоне и борьба с коррупцией в определенных подразделениях местной полиции.

Именно поэтому правоохранители, по словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, рассматривают как основные версии нападения на Гандзюк – ее профессиональную деятельность и политическую деятельность как активиста.