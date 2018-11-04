У вересні активістка Катерина Гандзюк опублікувала відеозвернення до громадськості та української влади.

Відео публікує Громадське ТБ.

На початку ролика Гандзюк розповіла, що лікарі не дозволяють їй багато говорити, але вона хоче подякувати за слова підтримки та критики. Останні, за її словами, мотивували її вийти швидше з лікарні.

– Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто, – сказала Гандзюк.

Також вона зазначила, що за останній рік в Україні сталося близько 40 нападів на активістів.

– Замовники жодного з яких не були названі. Половина з цього списку, найгірше, і що найбільше мене жахає, особисто відомі мені люди, – сказала вона.

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Гандзюк перерахувала прізвища постраждалих від нападів активістів – Устименко, Стерненко, Булах, Лисичкін, Сторожук, Пилипчук, Петиченко, Бичко, Шабунін, Кузаков, Козьма, Мокряков, Филипас.

– Хто замовив усіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми повинні терпіти, поки найактивніших з нас вбивають і калічать? З яких пір це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен з нас буде вільним і не матиме в серці страху, – підсумувала вона.

Нагадаємо, в ГПУ відзвітували про розслідування справи Гандзюк. Повідомляється, що під арештом знаходяться 2 людини і ще 3 – під домашнім арештом.

Фото: DW.