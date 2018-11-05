Національна поліція завершила слідство щодо виконавців та організаторів вбивства активістки Катерини Гандзюк та передала справу до Головного слідчого управління СБУ.

Справу Катерини Гандзюк передано до СБУ, оскільки поліція завершила слідство щодо 5 обвинувачених у вбивстві активістки, а це виконавці та організатори, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що поліція виконала всі необхідні слідчі дії у рамках своїх повноважень: допитала 367 свідків, призначила 21 експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

Тепер слідчі СБУ мають об’єднати провадження і вести досудове розслідування – з моменту планування до фактичного закінчення.

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Раніше ГПУ відзвітувала про розслідування справи Гандзюк. Повідомляється, що під арештом знаходяться 2 людини і ще 3 – під домашнім арештом.