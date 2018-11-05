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Справу Катерини Гандзюк поліція передала до СБУ

Національна поліція завершила слідство щодо виконавців та організаторів вбивства активістки Катерини Гандзюк та передала справу до Головного слідчого управління СБУ.

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Справу Катерини Гандзюк передано до СБУ, оскільки поліція завершила слідство щодо 5 обвинувачених у вбивстві активістки, а це виконавці та організатори, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що поліція виконала всі необхідні слідчі дії у рамках своїх повноважень: допитала 367 свідків, призначила 21 експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

Тепер слідчі СБУ мають об’єднати провадження і вести досудове розслідування – з моменту планування до фактичного закінчення.

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Раніше ГПУ відзвітувала про розслідування справи Гандзюк. Повідомляється, що під арештом знаходяться 2 людини і ще 3 – під домашнім арештом.

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