Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины признана лидером по борьбе с коррупцией среди всех государственных органов исполнительной власти, – таковы предварительные результаты опроса журналистов и лидеров общественного мнения.

Эту информацию распространил блогер Вадим Винниченко на своей странице в Facebook, обнародовав предварительные результаты опроса, передает UNN.

– За последние два месяца нами проведена большая работа. С помощью анкет мы опросили более 50 журналистов и топ-50 лидеров общественного мнения из списка топ-100 самых популярных блогеров украинского Facebook. Полный релиз выйдет на следующей неделе, но уже сегодня я могу для затравки назвать победителя. Это государственное ведомство, к которому у журналистов и общественных активистов меньше претензий и нареканий по коррупции. По итогам опроса выиграла ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины), – отметил эксперт.

Напомним, что с июня 2015 Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины возглавляет Алексей Кудрявцев.

По информации из открытых источников, нынешний руководитель за последние два года провел ряд важных реформ внутри ведомства. В частности, проведена децентрализация, введен принцип электронного декларирования начала строительства.

Как заявил в одном из своих последних интервью председатель ГАСИ Алексей Кудрявцев, он лично следит за тем, чтобы ни один застройщик в стране не получал отказ в регистрации трижды подряд.

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– В каждый такой случай я вмешиваюсь и беру под личный контроль, – сообщил Алексей Кудрявцев.

Председатель ГАСИ очень лаконично прокомментировал результаты опроса:

– Это не моя заслуга, а всего нашего коллектива работников центрального аппарата и инспекторов в областях. Нам приятно, что журналисты оценили нашу работу.

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