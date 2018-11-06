PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / ДАБІ визнана лідером по боротьбі з корупцією - опитування/

ДАБІ визнана лідером по боротьбі з корупцією – опитування

Державна архітектурно-будівельна інспекція України визнана лідером по боротьбі з корупцією серед всіх державних органів виконавчої влади, – такі попередні результати опитування журналістів та лідерів громадської думки.

Цю інформацію поширив блогер Вадим Винниченко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши попередні результати опитування, передає UNN.

– За останні два місяці нами проведено велику роботу. За допомогою анкет ми опитали понад 50 журналістів та топ-50 лідерів громадської думки зі списку топ-100 найпопулярніших блогерів українського Facebook. Повний реліз вийде наступного тижня, але вже сьогодні я можу для затравки назвати переможця. Це державне відомство, до якого у журналістів та громадських активістів найменше претензій та нарікань щодо корупції. За підсумками опитування виграла ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України), – зазначив експерт.

Нагадаємо, що з червня 2015 року Державну архітектурно-будівельну інспекцію України очолює Олексій Кудрявцев.

За інформацією з відкритих джерел, нинішній керівник за останні два роки провів низку значущих реформ в середині відомства. Зокрема проведена децентралізація, введений принцип електронного декларування початку будівництва.

Як заявив у одному зі своїх останніх інтерв’ю голова ДАБІ Олексій Кудрявцев, він особисто слідкує за тим, щоб жоден забудовник у крані не отримував відмову у реєстрації тричі поспіль.

Читайте: Корупція в Україні: чому, скільки і як з нею боротися

– У кожен такий випадок я втручаюся та беру під особистий контроль, – повідомив Олексій Кудрявцев.

Голова ДАБІ дуже лаконічно прокоментував результати опитування:

– Це не моя заслуга, а всього нашого колективу працівників центрального апарату та інспекторів в областях. Нам приємно, що журналісти оцінили нашу роботу.

До слова, Кличко виступив з ініціативою підняти штрафи за псування пам’яток архітектури.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Західні соціологи назвали головних кандидатів в президенти
До парламенту проходять сім партій, головних кандидатів на президентство – чотири – західні соціологи
Хабарі в будівництві: чим це небезпечно та як побороти
обама
Найкращий президент США – американці зробили вибір
Що українці знають про Конституцію: соціальне опитування
Чесний бізнес як і держава зацікавлений у будівництві якісних і надійних об’єктів – Кудрявцев
Україна має приєднатися до НАТО: 43% українців за
Будівництво
Держархбудінспекція готова підтримати ініціативи BRDO, що враховують інтереси держави
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка