Корупція в Україні – одна з найнеприємніших і руйнівних проблем нашої держави і суспільства. Як сильно країна занурена в корупцію, чому нам це шкодить, що роблять, щоб її викорінити, і як виявити “нечисту руку” – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Очевидно, що корупція всередині уряду країни підриває міцність її інститутів, веде до масових заворушень і стоїть на шляху соціального прогресу.

Ми розібралися, чому хабарництво таке шкідливе для нашої країни, де ще у світі є проблеми з корупцією і як можуть українці протидіяти цьому явищу.

Корупція у світі

Як би там не було, не тільки Україна страждає від корупції. Є країни, які не менше загрузли в ній, але є й ті, що успішно блокують будь-які спроби.

Однак, досить часто держави виявляються в пастці корупційних скандалів.

Розглянемо одні з найгучніших прецедентів.

Наприклад, у квітні суд у Сеулі засудив колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе до 24 років ув’язнення у справі про корупцію, хабарництво, зловживання повноваженнями і розголошення державної таємниці.

Луїс Інасіо Лула да Сілва, колишній президент Бразилії, був поміщений у в’язницю за відмивання грошей і пасивну корупцію.

Колишній президент Аргентини Крістіна Кіршнер була в суді у справі про корупцію, в якій мали місце хабарі в мільйонах доларів.

Прем’єр-міністр Таїланду, Їнглак Чинават, знаходиться під вартою з 2017 року після вироку в корупційному скандалі.

Є два впливових рейтинги, які намагаються оцінити, наскільки корумповані країни. Розглянемо обидва, щоб отримати більш повну картину.

Так, Нігерія, найбільш густонаселена країна Африки, вважається найбільш корумпованою у світі, згідно з даними рейтингу Найкращі країни 2018 року, де зібрана характеристика 80 держав.

Опитування проводили серед понад 21 000 громадян світу.

The 10 Most Corrupt Countries, Ranked By Perception

Ще один авторитетний рейтинг опублікувала Transparency Internation – Індекс сприйняття корупції.

Рейтинг охопив 180 країн і територій, оцінивши їх передбачуваний рівень корупції в державному секторі.

Ті країни, у яких індекс був ближчим до 100 – найчистіші від корупції.

Нова Зеландія і Данія посіли перше місце в рейтингу – 89 і 88 відповідно.

Сирія, Південний Судан і Сомалі займають найнижче місце з показниками 14, 12 і 9 відповідно.

Найменш корумпованим регіоном є Західна Європа з середнім балом 66.

Найбільш корумпованими регіонами є країни Африки на південь від Сахари (середній бал 32) і Східна Європа і Центральна Азія (середній бал 34).

Ми також виділили Україну і наших сусідів для порівняння ситуації.

Значно краще справи йдуть у Польщі, Білорусі та Словаччини, але все одно вони далекі від країн з найменшим рівнем корупції.

Цікавий факт: При зменшенні корупції на одиницю індексу, приплив прямих іноземних інвестицій зростає на 23%. Майже на чверть завдяки одному балу.

Наприклад, якби рівень корупції в Україні був би таким, як у Польщі, то країна привертала б прямих іноземних інвестицій на кілька мільярдів більше.

Елементарно, якби у нас була менша корупція, то країна могла б брати менше кредитів.

Transparency International

Цікавий факт: З 2012 року кілька країн значно поліпшили свій індексний показник, зокрема Кот-д’Івуар, Сенегал і Сполучене Королівство, в той час як деякі країни знизили, серед них – Сирія, Ємен і Австралія.

На жаль, велика кількість держав все ще не досягли успіху в боротьбі з корупцією, в той час як журналісти і активісти щодня ризикують своїм життям, щоб висловитися.

За даними Комітету із захисту журналістів, за останні 6 років 90% журналістів, які були вбиті, займалися розслідуваннями щодо корупції.

Найчастіше це траплялося у країнах, де індекс сприйняття корупції був нижчим 45.

Корупція в Україні

Щодня в українських новинах з’являється інформація про корупцію в бізнесі, державних і військових структурах.

Бюрократія і корупція найбільше відлякують іноземних інвесторів в Україні, що значно уповільнює зростання економіки країни.

– Соціологія говорить, що люди почнуть вірити в те, що корупція зменшується, коли будуть прецеденти покарання до посадових осіб, – говорить глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, академічно поділяють три види корупції: політична, адміністративна та побутова.

– Коли політик говорить, що потрібно перестати давати хабарі – тоді все зміниться – він розписується у власній політичній потенції. Зменшити можливості побутової корупції можна тільки зверху вниз, – додав Віталій.

Шабунін також зазначив, що проблема боротьби з корупцією в Україні не в законах, а в людях, які повинні це робити.

Раніше проблема була в реформуванні судової системи. Це повинно буде вирішитися зі створенням антикорупційного суду.

Антикорупційний суд

Помічник держсекретаря США з міжнародних справ (INL) Кірстен Медісон приїхав в Україну і зустрінеться з посадовими особами Національного антикорупційного бюро, Державною прикордонною службою та членами громадянського суспільства, щоб просунути підтримувану США судову реформу в Україні, повідомляє Держдеп США.

До слова, в Україні 14 червня набув чинності Закон про Антикорупційний суд. Це означає, що до 14 червня 2019 року Антикорупційний суд повинен бути створений.

Процедурою передбачено внесення в Раду президентського законопроекту безпосередньо про створення нового суду.

Президент України Петро Порошенко 19 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

12 липня Рада ухвалила поправки.

Украинці проти корупції

Кожен з нас може протистояти корупції.

Для початку – не ставати цим самим учасником корупційних схем. Навіть на дрібному і, здавалося б, незначному рівні.

По-друге, кожен громадянин повинен голосувати на виборах. І не просто прийти і поставити бездумно галочку або зіпсувати бюлетень, а робити це свідомо.

Ми самі обираємо тих, хто реформуватиме Україну. До вибору людей у Верховну Раду чи у президенти потрібно підходити з відповідальністю за майбутнє.

Читайте: Чи варто вірити передвиборчим рейтингам кандидатів

Крім того, поки ми самі закриватимемо очі на корупціонерів, їх ставатиме лише більше. Повинен бути моральний осуд.

Боротися з корупцією потроху або частково не вийде. Потрібно або погодитися з нею, або знищити.

Якщо вам здається, що хтось не чистий на руку, не полінуйтеся перевірити цю людину. Поки корупціонерів не виводитимуть на світло і законно не каратимуть, ситуація лише погіршуватиметься.

Ось, наприклад, список сайтів, які будуть корисними для пошуку достовірної інформації про людину, яка підозрюється в корупції.

Можна не лише дивитися, що знаходиться у володінні людини, чи відповідають її доходи витратам, чи була вона під слідством, але і копати глибше – що належить її рідним, помічникам тощо.

Знову-таки, за словами Віталія Шабуніна, є два глобальних моменти боротьби з корупцією – економічний і карно-кримінальний.

Кримінальний

Щоб хтось сів у в’язницю, повинно спрацювати три органи: досудове розслідування, у справах корупції – це НАБУ, прокурор, який дає дозвіл на слідчі дії, детективам, потім підписує підозру і передає справу до суду, де здійснює звинувачення.

Економічний

Передбачає загальну ідеологію: чим менше держави в економіці, менше регулювання і прав у чиновника, тим менше поля для корупції.

Економічний і кримінальних блоки не протистоять один одному, а доповнюють.

Економічне крило – це боротьба за прозорі і рівні правила для всіх. Воно повинно бути бетонним.

Коли хтось намагається це переступити, вмикається кримінальне крило. Якщо кримінальне не спрацьовує, то правило зникає.

Нагадаємо, всі, що потрібно знати про створення Антикорупційного суду.

Валерія Маліцька