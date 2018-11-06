Народные депутаты поддержали создание ВСК, которая будет заниматься расследованием нападений на общественных активистов.

В Верховной Раде проголосовали за создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься делами о нападениях на общественных активистов, в частности, делом об убийстве Екатерины Гандзюк.

Во время голосования за принятие проекта постановления №9262 выразились 259 нардепов. Минимум для этого решения требовалось 226 голосов.

Инициаторами решения являются руководители и члены многих фракций.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк? Местные чиновники 59%, 37 голосов 37 голосов 59% 59%

Местные правоохранители 22%, 14 голосов 14 голосов 22% 22%

Спецслужбы РФ для дестабилизации 11%, 7 голосов 7 голосов 11% 11%

Пророссийские силы 8%, 5 голосов 5 голосов 8% 8% Всего голосов: 63 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Главой комиссии стал народный депутат Борислав Береза, а его заместителем назначен Сергей Алексеев.

В состав временной следственной комиссии вошли:

Юрий Буглак;

Максим Саврасов;

Валерий Карпунцов;

Мустафа-Маси Найем;

Василий Яницкий;

Сергей Высоцкий;

Антон Геращенко;

Дмитрий Шпенов;

Юрий Павленко;

Игорь Луценко;

Елена Сотник;

Андрей Шипко;

Игорь Мосийчук;

Евгений Рыбчинский;

Остап Еднак;

Ирина Геращенко.

К слову, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк обещали $5 тыс. вознаграждения.