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Убийство Гандзюк и нападения на активистов: Рада создала ВСК

Народные депутаты поддержали создание ВСК, которая будет заниматься расследованием нападений на общественных активистов.

Верховна Рада

В Верховной Раде проголосовали за создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься делами о нападениях на общественных активистов, в частности, делом об убийстве Екатерины Гандзюк.

Во время голосования за принятие проекта постановления №9262 выразились 259 нардепов. Минимум для этого решения требовалось 226 голосов.

Инициаторами решения являются руководители и члены многих фракций.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?

  • Местные чиновники 59%, 37 голосов
    37 голосов 59%
    59%
  • Местные правоохранители 22%, 14 голосов
    14 голосов 22%
    22%
  • Спецслужбы РФ для дестабилизации 11%, 7 голосов
    7 голосов 11%
    11%
  • Пророссийские силы 8%, 5 голосов
    5 голосов 8%
    8%
Всего голосов: 63

Читайте: Ее убили! Заявление Порошенко по смерти Гандзюк

Главой комиссии стал народный депутат Борислав Береза, а его заместителем назначен Сергей Алексеев.

В состав временной следственной комиссии вошли:

  • Юрий Буглак;
  • Максим Саврасов;
  • Валерий Карпунцов;
  • Мустафа-Маси Найем;
  • Василий Яницкий;
  • Сергей Высоцкий;
  • Антон Геращенко;
  • Дмитрий Шпенов;
  • Юрий Павленко;
  • Игорь Луценко;
  • Елена Сотник;
  • Андрей Шипко;
  • Игорь Мосийчук;
  • Евгений Рыбчинский;
  • Остап Еднак;
  • Ирина Геращенко.

К слову, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк обещали $5 тыс. вознаграждения.

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