Народные депутаты поддержали создание ВСК, которая будет заниматься расследованием нападений на общественных активистов.
В Верховной Раде проголосовали за создание временной следственной комиссии, которая будет заниматься делами о нападениях на общественных активистов, в частности, делом об убийстве Екатерины Гандзюк.
Во время голосования за принятие проекта постановления №9262 выразились 259 нардепов. Минимум для этого решения требовалось 226 голосов.
Инициаторами решения являются руководители и члены многих фракций.
Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?
- Местные чиновники 59%, 37 голосов37 голосов 59%59%
- Местные правоохранители 22%, 14 голосов14 голосов 22%22%
- Спецслужбы РФ для дестабилизации 11%, 7 голосов7 голосов 11%11%
- Пророссийские силы 8%, 5 голосов5 голосов 8%8%
Читайте: Ее убили! Заявление Порошенко по смерти Гандзюк
Главой комиссии стал народный депутат Борислав Береза, а его заместителем назначен Сергей Алексеев.
В состав временной следственной комиссии вошли:
- Юрий Буглак;
- Максим Саврасов;
- Валерий Карпунцов;
- Мустафа-Маси Найем;
- Василий Яницкий;
- Сергей Высоцкий;
- Антон Геращенко;
- Дмитрий Шпенов;
- Юрий Павленко;
- Игорь Луценко;
- Елена Сотник;
- Андрей Шипко;
- Игорь Мосийчук;
- Евгений Рыбчинский;
- Остап Еднак;
- Ирина Геращенко.
К слову, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк обещали $5 тыс. вознаграждения.