Народні депутати підтримали створення ТСК, яка займатиметься розслідуванням нападів на громадських активістів.

У Верховній Раді проголосували за створення тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься справами про напади на громадських активістів, зокрема, справою про вбивство Катерини Гандзюк.

Під час голосування за прийняття проекту постанови №9262 висловилися 259 нардепів. Мінімум для цього рішення потрібно 226 голосів.

Ініціаторами рішення є керівники та члени багатьох фракцій.

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До слова, глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк обіцяли $5 тис. винагороди.