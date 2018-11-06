PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Вбивство Гандзюк і напади на активістів: Рада створила ТСК/

Вбивство Гандзюк і напади на активістів: Рада створила ТСК

Народні депутати підтримали створення ТСК, яка займатиметься розслідуванням нападів на громадських активістів.

Верховна Рада

У Верховній Раді проголосували за створення тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься справами про напади на громадських активістів, зокрема, справою про вбивство Катерини Гандзюк.

Під час голосування за прийняття проекту постанови №9262 висловилися 259 нардепів. Мінімум для цього рішення потрібно 226 голосів.

Ініціаторами рішення є керівники та члени багатьох фракцій.

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк?

Результати

Читайте: Її вбили! Заява Порошенка щодо смерті Гандзюк

До слова, глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк обіцяли $5 тис. винагороди.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка