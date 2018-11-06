6 листопада генпрокурор Юрій Луценко з трибуни Верховної Ради заявив, що подає у відставку. Факти ICTV згадують, що встиг зробити Юрій Віталійович за 2,5 роки перебування на посаді, чи підтримує його рішення Верховна Рада та коли чекати повернення до великої політики.

Заяву про відставку Юрій Луценко зробив у Верховній Раді, коли розповідав про розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

За його словами, проблеми у слідства виникли через політичний піар та витік інформації

– Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України. І ви в парламенті повинні розглянути це питання, – сказав він.

З чого все починалося

До виконання обов’язків генпрокурора України Юрій Луценко приступив 12 травня 2016 року. Він зазначав, що посаду займатиме не більше двох років, а його головні цілі: реформування прокуратури, справа Януковича та боротьба з високопосадовцями – корупціонерами.

Юрій Віталійович – перший генеральний прокурор України, який не має профільної освіти. Під час його обрання на посаду, Верховній Раді довелося внести зміни до закону про діяльність Генпрокуратури, аби відомство могла очолити людина без юридичної освіти.

2,5 роки на посаді

– Звільнення з посади генпрокурор планував давно, проте не було для цього вагомих причин, – зазначає політолог Вадим Карасьов.

Справа Януковича

Єдине чим може пишатися Луценко – це повернення державі $1,5 млрд та заочне засудження Віктора Януковича. Проте вироку досі немає, а якщо і буде, то це навряд змінить стан справ.

Також не має вироків щодо беркутівців та причетних до розстрілів на Майдані. Єдиним виключенням є організатор тітушок Юрій Крисін, який отримав мінімальний термін перебування за гратами.

– Щодо цих справ у генпрокурора є виправдання. Адже ними займалися його попередники, які не змогли належним чином організувати слідство. Причому його аргументи звучать логічно, – розповідає Вадим Карасьов.

Справа Шеремета

Уже пройшло два роки з момент вбивства журналіста Павла Шеремета, але навіть підозрюваних у цій справі немає.

За словами Юрія Луценка, є деяка інформація, яка може допомогти у розслідування.

Топ-корупціонери

Генпрокурор неодноразово звітував про порушення тисячі корупційних справ. Проте, як правило, зазвичай суми хабарів у них від кількох тисяч грн до $5 тис. Існують винятки з десятками тисяч доларів, але серед імен обвинувачених не має нікого з високопосадовців.

Справи топ-корупціонерів максимум доходять до суду, де просто розсипаються. Наприклад, ті депутати, яким була оголошена підозра у вчинені злочину, максимум залишалися без депутатської недоторканності:

У 2017 році ВР зняла недоторканність та дала дозвіл на арешт нардепа Михайла Добкіна. Депутата підозрювали у шахрайстві та зловживанні службовим становищем, завдяки чому він зміг заволодіти 78 га харківської землі, оціночна вартість яких понад 220 млн грн.

У тому ж році недоторканності позбавили Олеся Довгого, але справа до суду так і недійшла. Нардепа підозрювали у дерибані земельних ділянок на столичному Жуковому острові. Збитки оцінювали у 82 млн. грн.

Чи піде Луценко у відставку

Каталізатором звільнення генерального прокурора стало вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

– Те, що Юрій Віталійович заявив про відставку після такої трагедії – це по-європейськи. Наприклад відставка прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка. Таким чином Луценко ще раз підкреслив свою проєвропейську позицію та принциповість, – зазначає політолог Вадим Карасьов.

Проте відставку спочатку має підтримати президент, а потім винести його на голосування Верховної Ради. Для прийняття рішення потрібно 226 голосів народних обранців.

У свою чергу, перший віце-спікер Верховної Ради та член партії БПП Ірина Геращенко заявила, що коаліція не підтримає відставку Юрія Луценка.

– Для Луценка посада генпрокурора – це гарний плацдарм для повернення у велику політику, – зазначає політолог.

За словами експерта, проаналізувавши справи, які коментував генпрокурор, то вони рясніли більше політичними гаслами, ніж подробицями слідства.

– Генпрокурор це доволі політизована посада. Причому Україна не першовідкривач. Наприклад у США існує тенденція ставити прокурорами штатів політичні фігури, – розповідає політолог.

Тому заяву Юрія Луценка не можна поки сприймати, як 100% гарантію його звільнення з посади, адже на це має бути воля і президента, і парламенту.

Якщо все ж генпрокурор піде у відставку, то це буде позитивно сприйматися, як політичний хід, у тому числі європейськими посадовцями.

Раніше Юрій Луценко заявляв, що має намір піти з Генпрокуратури у травні 2019 року заради політичної діяльності.

Фото: УНІАН, Михайло Добкін, Вадим Карасьов

Євгенія Шапоренко