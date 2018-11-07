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Доставка пенсий: Укрпочту проверит госаудит

Премьер Владимир Гройсман дал распоряжение Государственной аудиторской службе из-за скандального заявления Укрпочты о решении больше не доставлять пенсии в села.

В Укрпочте объяснили свое решение ввести антикризисный план убытками от установленных тарифов на перевозки.

Разобраться с этой проблемой премьер Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службе. Она должна проверить, как формируется цена в Укрпочте на доставку пенсий, передает Укринформ.

Читайте: Укрпочта не прекратит доставку пенсий – Гройсман

Результаты аудита станут основой для дальнейших решений по Укрпочте, заявил глава Кабмина.

Премьер добавил, что недопустимо компании, которая выполняет социальную службу, делать подобные заявления.

Как известно, Укрпочта объявила, что будет вынуждена закрыть 7 тыс. отделений в селах, также будет уволен их персонал.

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