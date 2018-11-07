Прем’єр Володимир Гройсман дав розпорядження Державній аудиторській службі через скандальну заяву Укрпошти щодо рішення більше не доставляти пенсії в села.

В Укрпошті пояснили своє рішення ввести антикризовий план збитками від встановлених тарифів на перевезення.

Розібратися з цією проблемою прем’єр Володимир Гройсман доручив Державній аудиторській службі. Вона має перевірити, як формується ціна в Укрпошті на доставку пенсій, передає Укрінформ.

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Результати аудиту стануть основою для подальших рішень щодо Укрпошти, заявив глава Кабміну.

Прем’єр додав, що неприпустимо компанії, що виконує соціальну службу, робити подібні заяви.

Як відомо, Укрпошта оголосила, що буде змушена закрити 7 тис. відділень у селах, також буде звільнено їхній персонал.