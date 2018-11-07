Генеральный директор группы Росток-Холдинг Валерий Ласьков и народный депутат Александр Кодола обратились к депутатам Верховной Рады и другим органам власти с призывом вмешаться в ситуацию и содействовать разблокированию работы предприятий компании.

Об этом они заявили 6 ноября во время брифинга в парламенте.

По словам Валерия Ласькова, все элеваторные мощности компании полностью заполнены, при этом отгрузки с элеваторов заблокированы. 15 тыс. га кукурузы стоят неубранными в полях.

– Я представляю многотысячную семью группы Росток-Холдинг, которая выращивает около 300 тыс. тонн зерновых и масличных на 60 тысячах гектарах. Мы обращаемся с просьбой помочь разблокировать деятельность компании, – заявил генеральный директор группы Росток-Холдинг.

– На полях Украины идет большая битва за урожай. К сожалению, реалии таковы, что сегодня гораздо труднее не вырастить урожай, а отбиться от рейдеров, – заявил на брифинге народный депутат Александр Кодола.

Рейдеры – под прикрытием судебных решений и некоторых представителей правоохранительных органов – ставят под угрозу не только работу действующих предприятий, а вообще экономическую безопасность государства.

Александр Кодола обратился к Генеральной прокуратуре, СБУ, Национальной полиции, Министерству юстиции, в структуре которого действует антирейдерская комиссия, немедленно отреагировать на ситуацию и не допустить рейдерского захвата компании.

В пределах своей компетенции ведомства должны провести объективное и беспристрастное досудебное расследование уголовного производства.

– Я считаю, что мы не можем допустить такого позорного явления как рейдерство, которое повсеместно распространилось в Украине. Мы должны защищать реальный сектор экономики, тех, кто наполняет государственный бюджет, тех, кто создает добавленную стоимость, тех, кто платит налоги, – подчеркнул народный депутат.

Росток-Холдинг – бюджетообразующее предприятие. В связи с невыплатами в местные бюджеты Черниговской и Сумской областей под угрозой срыва выполнение важных социальных программ в регионах, в частности, ремонт дорог, школ, садиков. А казна государства может недополучить около 100 млн грн налогов.

– Разблокируйте работу предприятий Росток-Холдинг, и мы наполним бюджет страны, – заявил генеральный директор Росток-Холдинг Валерий Ласьков.

– Мы очень надеемся, что президент Украины, генеральный прокурор, премьер-министр, народные депутаты услышат наши призывы, и в ближайшее время работа компании будет разблокирована, – подчеркнул гендиректор агрохолдинга.

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Напомним, с 8 октября работа 17 предприятий холдинга, расположенных в Черниговской и Сумской областях, заблокирована постановлением Харьковского районного суда Харьковской области, который находится в пгт. Покотиловка. В рамках решения суда применены беспрецедентные меры к предприятиям группы в форме ареста активов, запрета собирать урожай и проводить продажу зерна. Хозяйственная деятельность компании парализована, несмотря на то, что ни одно предприятие группы не имеет к Харьковщине никакого отношения.

Справка: РОСТОК-ХОЛДИНГ – вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.