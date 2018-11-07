Генеральний директор групи Росток-Холдинг Валерій Ласьков і народний депутат Олександр Кодола звернулися до депутатів Верховної Ради та інших органів влади із закликом втрутитися в ситуацію і сприяти розблокуванню роботи підприємств компанії.

Про це вони заявили 6 листопада у час брифінгу в парламенті.

За словами Валерія Ласькова, всі елеваторні потужності компанії повністю заповнені, при цьому відвантаження з елеваторів заблоковані. 15 тис. га кукурудзи стоять неприбраними в полях.

– Я уявляю багатотисячну родину групи Росток-Холдинг, яка вирощує близько 300 тис. тонн зернових і олійних на 60 тисячах гектарах. Ми звертаємося з проханням допомогти розблокувати діяльність компанії, – заявив генеральний директор групи Росток-Холдинг.

– На полях України йде велика битва за урожай. На жаль, реалії такі, що сьогодні набагато важче не виростити врожай, а відбитися від рейдерів, – заявив на брифінгу народний депутат Олександр Кодола.

Рейдери – під прикриттям судових рішень і деяких представників правоохоронних органів – ставлять під загрозу не тільки роботу діючих підприємств, а взагалі економічну безпеку держави.

Олександр Кодола звернувся до Генеральної прокуратури, СБУ, Національної поліції, Міністерства юстиції, в структурі якого діє антирейдерська комісія, негайно відреагувати на ситуацію і не допустити рейдерського захоплення компанії.

В межах своєї компетенції відомства повинні провести об’єктивне і неупереджене досудове розслідування кримінального провадження.

– Я вважаю, що ми не можемо допустити такого ганебного явища як рейдерство, яке повсюдно поширилося в Україні. Ми повинні захищати реальний сектор економіки, тих, хто наповнює державний бюджет, тих, хто створює додану вартість, тих, хто платить податки, – підкреслив народний депутат.

Росток-Холдинг – бюджетоутворююче підприємство. У зв’язку з невиплатами в місцеві бюджети Чернігівської та Сумської областей під загрозою зриву виконання важливих соціальних програм в регіонах, зокрема, ремонт доріг, шкіл, садків. А казна держави може недоотримати близько 100 млн грн податків.

– Розблокуйте роботу підприємств Росток-Холдинг, і ми наповнимо бюджет країни, – заявив генеральний директор Росток-Холдинг Валерій Ласьков.

– Ми дуже сподіваємося, що президент України, генеральний прокурор, прем’єр-міністр, народні депутати почують наші заклики, і найближчим часом робота компанії буде розблокована, – підкреслив гендиректор агрохолдингу.

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Нагадаємо, з 8 жовтня робота 17 підприємств холдингу, розташованих в Чернігівській і Сумській областях, заблокована постановою Харківського районного суду Харківської області, який знаходиться в смт. Покотилівка. В рамках вирішення суду застосовані безпрецедентні заходи до підприємств групи в формі арешту активів, заборони збирати урожай і проводити продаж зерна. Господарська діяльність компанії паралізована, не дивлячись на те, що жодне підприємство групи не має до Харківщини ніякого відношення.

Довідка: РОСТОК-ХОЛДИНГ – вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництво і продаж молока. Під контролем групи близько 60 тис. га. До групи також входять 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та низка торгових компаній.