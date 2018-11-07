В Киеве начинается подготовка к празднованию Нового года 2019. В связи с этим планируется перекрытие или ограничение движения в центре столицы на два месяца – с 24 ноября по 24 января.

КГГА сообщает, что с 15 декабря начинается празднование новогодних и рождественских праздников на Софийской площади и Владимирском проезде, на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного, а также возле фуникулера.

Именно здесь 24 ноября начнут устанавливать временные объекты и конструкции, поэтому предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения до Михайловской площади с 24 ноября до 24 января 2019 года.

Кроме того, на два месяца полностью перекроют Владимирский проезд – от Малой Житомирской до Михайловской площади.

Во время самих праздников также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской – от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка:

19 и 24 декабря – с 16.00 до 22.00;

31 декабря – с 20.00 до 03.00 1 января;

1 января – с 14.00 до 22.00;

7 января – с 12.00 до 16.00.

В то же время будет разрешено движение автотранспорта по улице Крещатик – каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Также будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

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Кстати, уже известно, какой будет главная елка Украины на Софийской площади в Киеве.

Фото: КМДА