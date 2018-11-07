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Обыски у Ирины Бережной: нашли письмо к Лаврову и слиток золота

Во время обысков у лидера общественного объединения Сила добра Елены Бережной обнаружили доказательства ее антиукраинской деятельности – документы и электронные носители.

Обшуки у Ірини Бережної

У Бережной также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором она пишет о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине, сообщает СБУ.

Среди других находок – килограммовый слиток золота.

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СБУ также провела обыски у лидера Союза левых сил Василия Волги.

У него изъяли оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором.

Еще у нескольких фигурантов нашли незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

Напомним, 5 августа 2017 года экс-депутат Ирина Бережная погибла в ДТП. В машине также находилась 8-летняя дочь Бережной. Ребенок выжил, но получил травму.

Фото: СБУ

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