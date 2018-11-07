Під час обшуків у лідера громадського об’єднання Сила добра Олени Бережної виявили докази її антиукраїнської діяльності – документи та електронні носії.

У Бережної також знайшли лист на ім’я глави МЗС РФ Сергія Лаврова, в якому вона пише про необхідність активізації діяльності російських організацій в Україні, повідомляє СБУ.

Серед інших знахідок – кілограмовий злиток золота.

Читайте: Ким була Ірина Бережна: велика політика, право і ТБ

СБУ також провела обшуки у лідера Союзу лівих сил Василя Волги.

У нього вилучили обладнання для ведення таємних перемовин та магнітні носії інформації, що вказують на його співпрацю з країною-агресором.

Ще у кількох фігурантів знайшли незареєстровану зброю та проросійську атрибутику.

Нагадаємо, 5 серпня 2017 року екс-депутат Ірина Бережна загинула у ДТП. У машині також знаходилася 8-річна дочка Бережної. Дитина вижила, але отримала травму.

Фото: СБУ