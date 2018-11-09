Новость об отмене декретных выплат – это фейк, уверяет премьер-министр Владимир Гройсман.

Отвечая на вопросы перед Верховной Радой, премьер Владимир Гройсман затронул вопрос распространения в соцсетях информации о якобы отмене декретных выплат Кабмином.

Глава правительства назвал бессмыслицей подобные вбросы и назвал авторов и распространителей таких фейков – врагами Украины, пишет Укринформ.

По словам Гройсмана, страна всегда будет заботиться обо всем, что касается рождения детей и увеличения населения в Украине. Соцполитика в эту сторону будет только усиливаться, уверяет премьер.

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Как сообщалось, ранее Гройсман успокоил общество относительно того, отменят ли доставку пенсий в села.