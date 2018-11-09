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Декретні виплати в Україні не скасують – Гройсман

Новина про скасування декретних виплат – це фейк, запевняє прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Відповідаючи на питання перед Верховною Радою, прем’єр Володимир Гройсман порушив питання поширення в соціальних мережах інформації про нібито скасування декретних виплат Кабміном.

Глава уряду назвав нісенітницею подібні вкидання і назвав авторів і розповсюджувачів таких фейків – ворогами України, пише Укрінформ.

За словами Гройсмана, країна завжди піклуватиметься про все, що стосується народження дітей і збільшення населення в Україні. Соцполітика в цю сторону буде тільки посилюватися, запевняє прем’єр.

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Як повідомлялося, раніше Гройсман заспокоїв суспільство щодо того, чи скасують доставку пенсій у села.

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