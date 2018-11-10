Секта Белое Братство 10 ноября 1993 года заставила своих адептов осуществить самосожжение, чему помешали правоохранители. Факты ICTV узнали, к чему привела псевдорелигия десятки лет назад и как секты промывают мозги людям.

Белое братство в 90-х и сегодня

В этот раз адепты Белого братства вербуют людей через социальные сети. Там появилось большое количество групп, в которых продвигают “творчество” Марии Деви Христос.

Деятельность секты началась еще в начале 90-х годов, когда развалился Советский Союз, и Украина провозгласила свою независимость. Белое братство основал специалист в области психического воздействия на человека Юрий Кривоногов. Именно этот человек работал над проектом создания человека с полностью контролированным сознанием.

Очень быстро мужчина познакомился с Марией Цвигун, которую он убедил в своих планах и они поженились. После этого женщину провозглашают новым божеством и нарекают ее Марией Деви Христос. Кривоногов же принял ритуальное имя Юоанн Свами (Иоанн Святой).

Приверженцы “религии” начинают проповедовать явление на Землю Матери Мира (которой якобы была Цвигун) и рассказывать о Страшном суде, который должен был произойти 24 ноября 1993 года.

Учение Белого братства говорило о том, что “Бог есть Мать”. Сектанты верят, что мироздание создано Великой праматерью — Софией Премудростью Божьей. Сами последователи утверждали, что суть учения в том, чтобы подготовить сознание людей к грядущему преображению Земли, а страдает человек за совершаемые поступки, которые нарушают “заповеди Матери Мира”.

Официально Белое братство было зарегистрировано в марте 1991 года и его влияние начало быстро распространяться на страны бывшего СССР. В конце того же года с резкой критикой секты выступила Украинская православная церковь Киевского патриархата. В итоге Цвигун поддали анафеме, ее объявили самозванкой.

Однако секта уже завербовала большое количество людей в свои ряды. Жертвами братства становились 20-летние граждане и в 1991 году в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от родителей, которые рассказывали, что их дети попали в секту и их даже просят сжечь себя ради божества. До конца года количество заявлений насчитывало десятки тысяч.

Во время расследование дела Белого братства, оперативникам удалось выяснить, что за сектой стоят люди, которые причастны к КГБ. Через новое божество они пытались заставить людей поверить в то, что СССР нужно возродить.

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В 1993 году, 10 ноября Белое братство попыталось захватить Софийский собор в Киеве и провести там молебен, однако попытку пресекли правоохранители, а Цвигун и Кривоногова задержали. Кроме того, члены секты хотели совершить массовое самоубийство, которое также пресекли и задержали 616 человек.

Белое братство очень сильно влияло на психическое здоровье последователей.

Те члены братства, которых удалось разыскать после массовых исчезновений, были зомбированы. Тем же, кто покидал секту самостоятельно, все равно требовалось около 2 лет, чтобы полностью избавиться от воздействия.

В 1996 году Цвигун была осуждена до 4 лет колонии общего режима, а Кривоногов – на 5 лет. Во время следствия Мария объявила основателя секты предателем. После освобождения Кривоногов признал, что больше не верит в учение Белого братства.

После освобождения Цвигун все еще предпринимала попытки зарегистрировать братство в Украине. После неудачных попыток в 2006 году она перенесла деятельность в Россию, где сменила имя на Викторию Преображенскую и создала Театр мистерий Виктории Преображенской. Она пишет стихи и музыку, издает литературные сборники и записывает музыкальные альбомы.

Сейчас же в социальных сетях начало массово возрождаться движение Белого братства. Его участники делятся стихами и лекциями так называемой “наставницы Бога”. Они всячески пытаются “предупредить” людей, что оформление документов и банкоматы несут страшную опасность.

Цвигун же продолжает пугать людей мировым злом и предлагает повести их по пути спасения.

Другие известные секты

В те времена религиозные секты стремительно развивались не только в Украине, но и по всему миру. К примеру, в Японии в 1987 году основали Учение цветка, лидеры которой занимались вымогательством за “предсказания” и участие в очистительных мероприятиях, цена которых доходила до $900 за сеанс.

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В 1975 году Маршалл Эпплуайт и Бонни Неттлз создали секту Врата рая, члены которой постепенно готовились к суициду, поскольку Земля должна была столкнуться с кометой Хейла-Боппа.

Основатель Врат Рая обещал своим адептам, что после самоубийства они покинут свои тела и отправятся в путешествие на космическом корабле. Им также нужно было навсегда забыть свою семью.

Готовясь к суициду члены секты пили лимонный сок, который должен был очистить их тела. 39 человек усыпили себя фенобарбиталом, смешанным с пудингом или фруктовым желе, который был запит водкой. После этого они натянули на головы пластиковые мешки, чтобы задохнуться во сне.

Самой же страшной сектой считается Храм Народов, который был основан “проповедником” Джимом Джонсом. Попадав туда, люди теряли свободу. Джонсу удавалось добиваться подчинения людей угрозами, избиениями и оскорблениями. Очевидцы рассказывали, что его проповеди были больше похожи на политические митинги.

В одном из поселков он пытался построить “кооперативный социализм”. Там часто звучал гимн Советского Союза, а одна из улиц даже носила имя Ленина. В итоге в 1978 году приблизительно 1 тыс. человек совершили самоубийство. Однако о точных причинах смерти жителей поселка и по сегодняшний день нет достоверных данных.

Признаки секты и как вербуют

Благодаря тому, как “учителя” сект быстро влияют на сознание человека, он просто не успевает понять, что попадает в опасную ловушку. Постараться распознать религиозную секту можно по следующим признакам:

мировоззрение группы очень простое и может объяснить любую проблему, но при этом вас будут просить меньше размышлять и просто довериться “пути”;

у секты всегда есть учитель, гуру или вождь, который знает “истину”;

в какой-то момент с вас начинают требовать взносы и это не обязательно будут деньги;

критику, которой поддается учение, приводят как доказательство его правоты;

мир ждет катастрофа, и путь к спасению знает только представленная группа;

вас будут просить разорвать свои старые отношения, поскольку они препятствуют развитию;

от вас требуют беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины.

Однако, даже зная все это, не всегда можно сорваться с крючка вербовщиков, ведь они будут стараться подойти к вам в качестве друга и человека, который хочет привести к спасению.

Все начинается с того, что человека погружают в теплую и дружелюбную атмосферу, окружают вниманием и дают возможность почувствовать себя нужным. Ему предлагают ответы на все так долго мучающие вопросы (а если их не было, то навяжут).

В равенство, свободу и счастье поверить достаточно легко, поскольку наблюдается очень большой контраст между “внешним миром” и “просвещенной группой”.

Если же человек соглашается примкнуть к секте, то его сразу же заваливают заданиями и духовными практиками, практически не оставляя времени на сон. И все это ради “достижения высшего блага”.

Такой сумасшедший ритм не дает возможности остановиться и подумать о логике действий и принятых решениях. Как только новообращенный обживается в секте, ему начинают рассказывать о том, что от внешнего мира нужно максимально отдалиться, поскольку тот прогнил и не должен представлять никакого интереса.

Если же человек основательно привязался к секте, то не факт, что вы самостоятельно сможете его оттуда вытащить. Да и просто ограничить общение с другими ему подобными не достаточно. Лучше всего записаться к психотерапевту и начать комплексное лечение.

К слову, в Японии казнили основателя и лидера экстремистской секты Аум Синрике Секо Асахару.