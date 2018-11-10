Секта Біле Братство 10 листопада 1993 року змусила своїх адептів здійснити самоспалення, чому завадили правоохоронці. Факти ICTV дізналися, до чого призвела псевдорелігія десятки років тому і як секти промивають мізки людям.

Біле братство в 90-х і сьогодні

Цього разу представники Білого братства вербують людей через соціальні мережі. Там з’явилася велика кількість груп, в яких просувають “творчість” Марії Деві Христос.

Діяльність секти почалася ще на початку 90-х років, коли розвалився Радянський Союз, й Україна проголосила свою незалежність. Біле братство заснував фахівець в області психічного впливу на людину Юрій Кривоногов. Саме ця людина працювала над проектом створення людини з повністю контрольованою свідомістю.

Дуже швидко чоловік познайомився з Марією Цвігун, яку він переконав в своїх планах і вони одружилися. Після цього жінку проголошують новим божеством і нарікають її Марією Деві Христос. Кривоногов же прийняв ритуальне ім’я Юоанн Свамі (Іоанн Святий).

Прихильники “релігії” починають проповідувати явище на Землю Матері Миру (якою нібито була Цвігун) і розповідати про Страшний суд, який повинен був відбутися 24 листопада 1993 року.

Вчення Білого братства говорило про те, що “Бог є Мати”. Сектанти вірять, що світобудову створено Великої праматір’ю – Софією Премудрістю Божою. Самі послідовники стверджували, що суть вчення у тому, щоб підготувати свідомість людей до прийдешнього перетворення Землі, а страждає людина за здійснювані вчинки, які порушують “заповіді Матері Світу”.

Офіційно Біле братство було зареєстровано у березні 1991 року і його вплив почав швидко поширюватися на країни колишнього СРСР. В кінці того ж року з різкою критикою секти виступила Українська православна церква Київського патріархату. У результаті Цвігун піддали анафемі, її оголосили самозванкою.

Однак секта вже завербувала велику кількість людей в свої ряди. Жертвами братства ставали 20-річні громадяни й у 1991 році в правоохоронні органи почали надходити перші заяви від батьків, які розповідали, що їхні діти потрапили в секту і їх навіть просять спалити себе заради божества. До кінця року кількість заяв налічувала десятки тисяч.

Під час розслідування справи Білого братства, оперативникам вдалося з’ясувати, що за сектою стоять люди, які причетні до КДБ. Через нове божество вони намагалися змусити людей повірити в те, що СРСР потрібно відродити.

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У 1993 році, 10 листопада Біле братство спробувало захопити Софійський собор у Києві і провести там молебень, проте спробу припинили правоохоронці, а Цвігун і Кривоногова затримали. Крім того, члени секти хотіли вчинити масове самогубство, яке також припинили і затримали 616 осіб.

Біле братство дуже сильно впливало на психічне здоров’я послідовників.

Ті члени братства, яких вдалося розшукати після масових зникнень, були зомбовані. Тим же, хто залишав секту самостійно, все одно знадобилося близько 2 років, щоб повністю позбутися впливу.

У 1996 році Цвігун була засуджена до 4 років колонії загального режиму, а Кривоногов – до 5 років. Під час слідства Марія оголосила засновника секти зрадником. Після звільнення Кривоногов визнав, що більше не вірить у вчення Білого братства.

Після звільнення Цвігун все ще робила спроби зареєструвати братство в Україні. Після невдалих спроб у 2006 році вона перенесла діяльність в Росію, де змінила ім’я на Вікторію Преображенську і створила Театр містерій Вікторії Преображенської. Вона пише вірші і музику, видає літературні збірники і записує музичні альбоми.

Зараз же в соціальних мережах почав масово відроджуватися рух Білого братства. Його учасники діляться віршами і лекціями так званої “наставниці Бога”. Вони всіляко намагаються “попередити” людей, що оформлення документів і банкомати несуть страшну небезпеку.

Цвігун же продовжує лякати людей світовим злом і пропонує повести їх по шляху порятунку.

Інші відомі секти

В ті часи релігійні секти стрімко розвивалися не тільки в Україні, але й по всьому світу. Наприклад, в Японії у 1987 році заснували Вчення квітки, лідери якого займались вимаганням за “передбачення” та участь в очисних заходах, ціна яких доходила до $900 за сеанс.

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У 1975 році Маршалл Епплуайт та Бонні Неттлз створили секту Ворота раю, члени якої поступово готувалися до суїциду, оскільки Земля повинна була зіткнутися з кометою Хейла-Боппа.

Засновник Воріт Раю обіцяв своїм адептам, що після самогубства вони покинуть свої тіла й вирушать у подорож на космічному кораблі. Їм також потрібно було назавжди забути свою сім’ю.

Готуючись до суїциду члени секти пили лимонний сік, який повинен був очистити їхні тіла. 39 осіб приспали себе фенобарбіталом, змішаним із пудингом або фруктовим желе, який запили горілкою. Після цього вони натягнули на голови пластикові мішки, щоб задихнутися уві сні.

Самою ж страшною сектою вважається Храм Народів, який був заснований “проповідником” Джимом Джонсом. Попадавши туди, люди втрачали свободу. Джонсу вдавалося домагатися підкорення людей погрозами, побиттям та образами. Очевидці розповідали, що його проповіді були більше схожі на політичні мітинги.

В одному з селищ він намагався побудувати “кооперативний соціалізм”. Там часто лунав гімн Радянського Союзу, а одна з вулиць навіть носила ім’я Леніна. У підсумку в 1978 році приблизно 1 тис. осіб вчинили самогубство. Однак про точні причини смерті жителів селища й до сьогодні немає достовірних даних.

Ознаки секти та як вербують

Завдяки тому, як “вчителя” сект швидко впливають на свідомість людини, вона просто не встигає зрозуміти, що потрапляє у небезпечну пастку. Постаратися розпізнати релігійну секту можна за такими ознаками:

світогляд групи дуже простий і може пояснити будь-яку проблему, але при цьому вас проситимуть менше міркувати і просто довіритися “шляху”;

у секти завжди є вчитель, гуру або вождь, який знає “істину”;

в якийсь момент з вас починають вимагати внески і це не обов’язково будуть гроші;

критику, якій піддається вчення, наводять як доказ його правоти;

на світ чекає катастрофа, і шлях до порятунку знає тільки представлена ​​група;

вас проситимуть розірвати свої старі відносини, оскільки вони перешкоджають розвитку;

від вас вимагають дотримання правил і дисципліни секти.

Однак, навіть знаючи все це, не завжди можна зірватися з гачка вербувальників, адже вони намагатимуться підійти до вас в якості друга і людини, яка хоче привести до спасіння.

Все починається з того, що людину занурюють у теплу і доброзичливу атмосферу, оточують увагою та дають можливість відчути себе потрібною. Їй пропонують відповіді на всі питання, що так довго мучать (а якщо їх не було, то нав’яжуть).

У рівність, свободу і щастя повірити досить легко, оскільки спостерігається дуже великий контраст між “зовнішнім світом” і “групою, що досягла просвіти”.

Якщо ж людина погоджується примкнути до секти, то її відразу ж завалюють завданнями і духовними практиками, практично не залишаючи часу на сон. І все це заради “досягнення вищого блага”.

Такий божевільний ритм не дає можливості зупинитися і подумати про логіку дій і прийняті рішення. Як тільки новонавернений обживається в секті, йому починають розповідати про те, що від зовнішнього світу потрібно максимально віддалитися, оскільки той прогнив і повинен бути зовсім нецікавим.

Якщо ж людина сильно прив’язався до секти, то не факт, що ви самостійно зможете її звідти витягти. Та й просто обмежити спілкування з іншими їй подібними мало. Краще записатися до психотерапевта і почати комплексне лікування.

До слова, в Японії стратили засновника і лідера екстремістської секти Аум Сінріке Секо Асахару.